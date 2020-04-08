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08.04.2020 (18:25)

Огнеметчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили укрепленные доты условного противника в Воронежской области

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