08.04.2020 (18:25)
Огнеметчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили укрепленные доты условного противника в Воронежской области
В рамках контрольной проверки за зимний период обучения огнеметные подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели контрольные стрельбы на полигоне Погоново в Воронежской области.
Боевые стрельбы проводились на фоне выполнения тактических задач общевойсковых подразделений армии. В ходе выполнения контрольных упражнений стрельб огнеметные подразделения выполнили занятие позиций, осуществили инженерное оборудование и маскировку на местности, выполнили стрельбы по целям из модернизированных реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель-М».
Боевым стрельбам с использованием термобарических снарядов предшествовали занятия по теоретической и тактико-специальной подготовке с использованием огнеметных тренажеров (МОТ) и интерактивного учебно-тренировочного комплекса «Янычар», который позволяет моделировать любые погодные условия, время года и суток, а также скорость перемещения целей, на полевых занятиях использовались приборы для учебной стрельбы из огнеметов «Шмель» (ПУС РПО).
В ходе стрельбы расчеты огнеметов уничтожили мишени, имитирующие доты, автомобильную и бронированную технику условного противника на дальностях до 700 м.
Идет получение информации...