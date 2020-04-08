08.04.2020 (18:21)

Расчеты ПВО уничтожили воздушные цели на учении в Астраханской области

В Астраханской области на полигоне Ашулук завершилось тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил.

В мероприятии были задействованы расчеты зенитных ракетных систем С-300, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и радиолокационных станций.

В ходе учения боевым расчетам ПВО предстояло обнаружить воздушные цели на большом удалении от прикрываемых объектов. Роль условного противника выполняли экипажи истребителей МиГ-29СМТ и вертолетов Ми-8, которые выполняли полеты на больших скоростях с выполнением маневров, а также на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности соответственно.

Завершилось учение практическими пусками зенитных управляемых ракет по ракетам-мишеням, обозначающим полет аэродинамических целей, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Всего было уничтожено более 10 целей.

«Во время учений личный состав получил необходимую практику по подготовке техники к боевым пускам и работе в составе расчетов при проведении боевых стрельб. Все мишени были поражены. Учение прошло с подразделениями центров боевого применения зенитных ракетных и радиотехнических войск. После этого мы передадим нашу технику для подразделений военных округов, прибывающих на полигон Ашулук для проведения боевых стрельб. А мы сами будем уже в роли инструкторов», — пояснил начальник отдела боевого применения зенитных ракетных комплексов капитан Александр Петерчук.

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