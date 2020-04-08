08.04.2020 (18:15)

Разведчики танковой армии ЗВО отработали десантирование с вертолётов Ми-8 в Нижегородской области

В Нижегородской области с разведывательными подразделениями гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проведены занятия по воздушно-десантной подготовке.

С военнослужащими прошли занятия по укладке парашютных систем и обращению со стропами управления на специальных тренажерах, имитирующих раскрытый парашют. Разведчики совершили прыжки с борта вертолетов Ми-8 на высоте от 600 до 800 метров в дневное и ночное время суток с применением парашютных систем Д-10.

Всего каждый военнослужащий совершил не менее 10 прыжков. В рамках занятий разведчики выполнили более 40 нормативов на скорость укладывания парашютных систем и точность приземления в район высадки.

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