08.04.2020 (18:15)

Специалисты войск РХБ защиты 41-й общевойсковой армии ЦВО провели дезинфекцию военных объектов в Новосибирске

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию военных объектов в Новосибирске.

Для дезинфекции объектов Новосибирского гарнизона военнослужащие использовали специальной раствор, который распыляли с помощью специального устройства ДКВ-1. Раствор применяется для обработки зданий и помещений, а также личного состава.

Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах воинских частей организованы пункты контроля. Здесь при прибытии на службу у военнослужащих измеряют температуру тела и уточняют их состояние здоровья, таким образом сводят вероятность распространения инфекционных заболеваний среди военнослужащих к минимуму.

Справочно :

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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