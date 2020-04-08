08.04.2020 (18:09)

Ракетные комплексы «Искандер-М» переброшены из Оренбуржья в Астраханскую область на учения

Подразделения ракетного соединения 2-й гвардейской армии, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», совершили комбинированный марш на 1,2 тыс. км из Оренбургской области на полигон Капустин Яр в Астраханскую область для проведения лагерного сбора.

Военнослужащие в течение месяца изучат на полигоне новые методические рекомендации по боевой подготовке, отработают нормативы по оборудованию стартовых позиций, заряжанию пусковых установок, проведут тренировки по наведению ракет по целям, а также примут участие в двух тактических учениях.

В практических действиях будут задействованы около 50 единиц техники.

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