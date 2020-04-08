08.04.2020 (18:03)

В Тюменской области командующий войсками ЗВО призвал земляков увековечить память фронтовиков в музее «Дорога памяти»

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев в ходе поездки в поселок Голышманово Тюменской области призвал земляков увековечить память участников Великой Отечественной войны в музее «Дорога памяти».

Генерал-полковник Александр Журавлев рассказал о работе по оцифровке документов фронтовиков, которая проводится в соединениях, воинских частяих, военных комиссариатах ЗВО. Также командующий войсками ЗВО возложил цветы к мемориалу, посвящённому погибшим героям.

В краеведческом музее поселка генерал-полковник Александр Журавлев ознакомился с работой местных жителей по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Для размещения в музее «Дорога памяти» оцифровываются учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Фронтовикам или их родственникам оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

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