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08.04.2020 (18:06)

Более 1,5 тыс. контрольных занятий пройдет в ЦВО в рамках итоговой проверки за зимний период обучения

Более 1,5 тыс. контрольных занятий состоится в соединениях и частях Центрального военного округа (ЦВО) в апреле в рамках стартовавшей контрольной проверки войск округа.

Практические действия пройдут на 18 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. Объединения и соединения крупнейшего в России военного округа отработают переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, совершение маршей на полигоны. Особое внимание будет уделено проверке навыков по применению разведывательных ударных и огневых комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки в интересах командиров общевойсковых подразделений. Проверка проводится под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Итоги контрольной проверки будут подведены на заседании Военного совета ЦВО с участием руководящего состава военного округа.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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