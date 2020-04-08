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08.04.2020 (18:01)

Летчики ЦВО отработали посадку на условно зараженные аэродромы в Сибири и на Урале

Летчики армейской, транспортной и оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) провели совместное учения со специалистами радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, завершившееся сегодня на аэродромах в Челябинской, Свердловской областях, а также Пермском и Красноярском краях.

В ходе учения экипажи самолетов и вертолетов выполнили нормативы пилотирования на сверхмалых высотах, взлет и заход на посадку в простых и сложных метеоусловиях.

Заключительным этапом стала посадка на условно зараженный аэродром, руление самолетов в условиях искусственного задымления. После остановки двигателей на площадке сбора зараженной техники специалисты РХБ защиты провели специальную обработку летательных аппаратов, используя современные комплексы АРС-14КМ и ТМС-65У.

Всего в учении было задействовано более 40 самолетов смешанной авиадивизии и отдельного транспортного полка, а также 12 вертолетов бригады армейской авиации ЦВО, дислоцированной в Свердловской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Авиация , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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