08.04.2020 (17:58)

Снайперы ЗВО в рамках окружного этапа конкурса «Снайперский рубеж-2020» в Ленинградской области поразили сверхмалоразмерные цели

Снайперские пары от объединений Западного военного округа (ЗВО) из Северо-Западного и Центрального федеральных округов завершили окружной этап конкурса «Снайперский рубеж-2020» в Ленинградской области.

Состязания завершились на базе учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа. В рамках соревнований снайперские пары участвовали в индивидуальном зачете в пяти упражнениях — снайперский биатлон, стрельба на зачет, действия снайпера в обороне, действия снайпера в наступлении, стрельба ночью.

В парном зачете соревновались по четыре снайперские пары от каждой команды, который включал в себя такие упражнения, как «Стрельба по воздушной цели», «Найти и уничтожить», «Специальная стрельба», «Стрельба с выносом точки прицеливания» и «Гонка патрулей».

В заключительном этапе — снайперской эстафете — конкурсанты преодолевали полосу препятствий из более чем 30 элементов: заграждения из колючей проволоки, отвесные стены при помощи каната, задымленные пространства, а также рвы.

Особенностью проведения состязаний стало выбор приоритета поражений целей конкурсантам по важности. Тактику команды выбирали самостоятельно. Для поражения целей использовали пистолеты Макарова, учебные ручные гранаты РГД-5 и винтовки СВД со сверхмалоразмерными целями – пятирублёвые монеты и шарики для настольного тенниса.

Все упражнения оценивались по максимально набранному командами количеству баллов: 1 место заняла команда гвардейского окружного учебного центра из Ленинградской области; 2 место заняла команда гвардейской танковой армии из Московской области и 3 место заняла команда общевойсковой армии из Санкт-Петербурга.

Победители будут представлять Западный военный округ на всеармейском и международном этапах состязаний АрМИ-2020.

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