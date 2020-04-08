08.04.2020 (17:57)

Общественная приёмная Минобороны России на Северном флоте продолжает приём обращений от граждан в дистанционном режиме

Специалисты отделения по работе с обращениями граждан, обеспечивающие работу общественной приёмной Минобороны России на Северном флоте, продолжают работу дистанционном режиме с соблюдением предписанных санитарно-гигиенических мер в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

В первом квартале 2020 года количество обращений граждан к командованию Северного флота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 10 процентов. Благодаря проводимой информационно-разъяснительной работе меньше стали задавать вопросов по денежному довольствию, порядку прохождения военной службы, трудовым отношениям, социальным гарантиям и льготам.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев и его непосредственные подчинённые в ходе личного приёма в первом квартале 2020 года провели работу с 29 заявителями. За три месяца было принято и рассмотрено свыше 700 обращений граждан, которые в основном поступили по электронным средствам связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице