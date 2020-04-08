08.04.2020 (17:50)

Российские военнослужащие в Приднестровье благоустроили памятники Героев Советского Союза

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) благоустроили памятники Героев Советского Союза, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В честь 76-ой годовщины освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков личный состав ОГРВ ПРРМ принял участие в благоустройстве более 10 мест захоронения Героев Советского Союза, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Среди благоустроенных мест захоронений был памятник Герою Советской Союза генералу-лейтенанту танковых войск Владимиру Александровичу Бочковскому, который являлся уроженцем Тирасполя, а в период Великой Отечественной войны уничтожил 36 единиц бронетанковой техники противника.

В рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Великой Победы, военнослужащие ОГРВ ПРРМ организуют уроки мужества и экскурсию в музей Боевой Славы, а также примут участие в городских мероприятиях.

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