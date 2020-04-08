08.04.2020 (17:52)

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота поднимутся на максимальную высоту в ходе летно-тактического учения в Арктике

Экипажи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 на максимальной высоте отработают практические задачи лётного тактического учения, которое началось в отдельном смешанном авиаполку Северного флота на этой неделе. Лётчики поднимутся в нижние слои стратосферы над Арктикой на высоту около 17 тыс. метров.

В ходе учения экипажи истребителей-перехватчиков также отработают совместные действия с бомбардировочной авиацией по поражению сил условного противника на море, суше и в воздухе.

На учение привлечен весь летный и инженерно-технический состав подразделений авиаполка, а также специалисты тылового обеспечения и связи, задействовано десять самолётов Су-24 и пять МиГ-31. Они отработают полёты как днем, так и ночью.

Основной целью лётно-тактического учения является совершенствование профессионального мастерства пилотов и отработка тактических навыков совместных действий.

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