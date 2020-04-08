08.04.2020 (17:45)

ЦСКА поздравил армейцев Хакасии с 5-летием спортивной школы

Сегодня спортивной школе олимпийского резерва в Абакане (Республика Хакасия) филиала ЦСКА исполняется пять лет.

Пять лет назад открытие армейской спортшколы стало большим событием не только в спортивной жизни ЦСКА, Абакана и Хакасии, но и всей Сибири. В 2015 году в структуре Центрального спортивного клуба Армии была 31 детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. Последняя из них была создана в 1983 году. И только 32 года спустя появилась 32-я по счету спортшкола, ставшая первой школой ЦСКА на бескрайних просторах Сибири.

Руководство армейского клуба и самарского филиала ЦСКА поддерживают и регулярно посещают спортивную школу и объекты спортивного центра ЦСКА в Абакане.

Справочно:

Сегодня в спортшколе работают пять отделений по видам спорта: волейбол, дзюдо, кикбоксинг, вольная и греко-римская борьба. Готовят будущих чемпионов 13 тренеров, среди которых Заслуженные тренеры России, Заслуженные работники физкультуры и спорта Республики Хакасия, Отличник физкультуры и спорта, Мастера спорта международного класса, Заслуженный мастер спорта России.

Более 270 воспитанников обучаются в 33 спортивных группах, из которых 2 группы этапа высшего спортивного мастерства, 14 групп этапа совершенствования спортивного мастерства, 10 групп тренировочного этапа спортивной специализации, 7 групп этапа начальной подготовки.

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