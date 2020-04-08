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08.04.2020 (17:46)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели специальную обработку учебных заведений Санкт-Петербурга

В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева подразделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии проведена специальная обработка учебных заведений, расположенных в Санкт-Петербурге.

Сводный отряд общевойсковой армии ЗВО провёл обеззараживание территорий и объектов Нахимовского военно-морского училища, Ломоносовского военно-морского колледжа, Кронштадтского морского кадетского корпуса, Военно-медицинской и Военно-морской академий.

В составе сводного отряда более 20 военнослужащих подразделений РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО, специальные машины АРС-14, средства индивидуальной защиты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Военное образование , COVID-19
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