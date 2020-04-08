08.04.2020 (17:27)

Минобороны России к 75-летию Великой Победы провело выплаты более чем 16 тыс. ветеранов и членам их семей

В соответствии с Указом Президента РФ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Минобороны России осуществило выплаты более чем 16 тыс. ветеранов и членам их семей. Об этом сообщила заместитель главы военного ведомства Татьяна Шевцова.

«Минобороны России произвело выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и их вдовам (вдовцам), бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Этой категории граждан Российской Федерации была предусмотрена выплата по 75 тыс. рублей. Данную выплату получили 14671 человек», — отметила Татьяна Шевцова.

Кроме того, замминистра обороны добавила, что по 50 тыс. рублей получили труженики тыла периода Великой Отечественной войны, имеющие государственные награды за самоотверженный труд, и совершеннолетние узники концлагерей.

«Данная выплата коснулась 1541 пенсионера», — уточнила Татьяна Шевцова.

Она добавила, что данная выплата произведена во всех субъектах Российской Федерации, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

«Кроме того, пенсии за май военным пенсионерам будут выплачены заблаговременно — до 20 апреля», — заключила заместитель Министра обороны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице