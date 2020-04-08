08.04.2020 (17:16)

Около 80 офицеров-выпускников военных вузов в текущем году пополнят Псковское гвардейское соединение ВДВ

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении полным ходом идет подготовка к встрече выпускников высших военных учебных заведений, прибытие которых ожидается летом текущего года.

В 2020 году планируется прибытие в соединение около 80 офицеров-выпускников из различных учебных заведений.

Наибольшее количество лейтенантов-выпускников традиционно ожидается из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, которое направит в соединение более 30 выпускников, подготовленных по различным специальностям от командира десантно-штурмового (парашютно-десантного) взвода до командира разведывательного взвода или взвода связи.

Кроме того, ожидается прибытие более 40 выпускников-специалистов связи разных спецификаций, военных врачей, командиров зенитного-ракетных взводов и огневых взводов подразделений артиллерии, специалистов РХБЗ и инженерных подразделений.

Также соединение готовится принять высококвалифицированных специалистов беспилотных летательных аппаратов, материально-технического обеспечения и военно-политической работы.

По прибытию молодых офицеров с ними проведут специальный сбор, на котором их познакомят с историей соединения и ее воинских частей, познакомят со спецификой службы, проведут входной контроль.

Офицеры-выпускники, не имеющие парашютной подготовки, пройдут двухнедельные сборы, после чего совершат свой первый прыжок с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации.

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