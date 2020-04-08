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08.04.2020 (17:12)

В Тульском воздушно-десантном соединении завершился отборочный этап конкурса по полевой выучке среди сержантов артиллерийских подразделений

На полигоне Тесницкое Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения завершился отборочный этап конкурса по полевой выучке среди сержантов артиллерийских подразделений имени Героя Советского Союза гвардии старшины Николая Кузнецова.

В ходе заключительного этапа конкурса участники показали свои знания и умения по тактической и технической подготовке, выполнению огневых задач, а также выполнили зачетные упражнений по огневой и физической подготовке.

Победители и призеры конкурса определялись решением судей по наибольшей сумме баллов, полученных участниками конкурса за все этапы.

В упорной и бескомпромиссной борьбе победу одержали десантники гвардейского артиллерийского полка из подмосковного Наро-Фоминска.

Всего в конкурсе приняли участие около 50 сержантов артиллерийских подразделений соединения.

По итогам отборочного этапа будет сформирована сборная команда соединения, которая выступит на этапе конкурса в Воздушно-десантных войсках.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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