08.04.2020 (16:47)

Корветы Балтийского флота в рамках планового тактического учения выполнили артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря

В рамках планового тактического учения в акватории Балтийского моря корабельная ударная группа в составе корветов «Стойкий», «Сообразительный» и «Стерегущий» в морских полигонах Балтийского флота успешно выполнила комплекс мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и провела стрельбы по морскому щиту.

В качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы «Акация» с мыса «Таран» в Калининградской области.

На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. Боевые упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630. В результате проведения стрельб все мишени были успешно поражены.

Также экипажи корветов провели комплекс артиллерийских стрельб из артиллерийских установок А-190 по морским щитам, имитирующим корабли условного противника.

В завершении мероприятии боевой подготовки в море экипажами корветов были отработаны задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, выполнены условные торпедные стрельбы и учебные минные постановки.

В период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Их обеспечение во время выполнения боевых упражнений осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения Балтийского флота.

В плановом учении корабельных сил Балтийского флота принимают участие порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Среди них корветы, большие десантные корабли, малые ракетные корабли и катера, а также малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота.

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