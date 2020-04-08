08.04.2020 (16:25)

Морская авиация Балтийского флота отработала нанесение бомбовых ударов по наземным целям на полигоне в Калининградской области

В рамках плановой боевой учебы экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота отработали нанесение бомбовых ударов по наземным целям на полигоне в восточной части Калининградской области.

Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника авиационными бомбами ОФАБ-250 и П-50Т.

Упражнение производилось на высотах от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области.

Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе боевого применения.

Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики выполнили фигуры сложного пилотажа, среди которых вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств ПВО противника.

Бомбометание летчиками морской авиации флота производилось с учетом опыта действий ВКС ВС РФ полученного в Сирийской Арабской Республике.

В полетах было задействовано порядка десяти экипажей Су-24М и Су-30СМ.

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