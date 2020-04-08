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08.04.2020 (16:16)

Специалисты войск РХБ защиты Восточного военного округа проведут дезинфекцию городских объектов Хабаровска

Решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко в рамках профилактических мероприятий по не допущению распространения вирусных инфекций будет оказана помощь администрации города Хабаровска в проведении специальной обработки мест массового пребывания людей.

К мероприятиям будут привлечены военнослужащие и специальная техника соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа.

В сводный отряд вошли 22 военнослужащих и восемь единиц техники — шесть авторазливочных станций АРС-14КМ и две машины обеспечения.

8 апреля сводный отряд совершил марш свыше 400 километров из Лесозаводска в Хабаровск.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Восточный военный округ
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