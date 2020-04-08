08.04.2020 (16:06)

На полигоне Прудбой ЮВО под Волгоградом состоялось открытие окружного этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Торжественная церемония открытия окружного этапа конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» состоялась на общевойсковом полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области.

Состязания открыл динамический показ боевых возможностей мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО с применением армейской авиации.

Были продемонстрированы возможности боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3, современных танков Т-90А и 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Экипажи бомбардировщиков Су-24М показали летные и ударные возможности, боевое применение вертолетов Ми-28 и Ми-8 АМТШ, которые нанесли удары неуправляемыми ракетами по условному противнику, обеспечив высадку тактического десанта. Военнослужащие разведывательных подразделений ЮВО, выполнив десантирование, продемонстрировали навыки армейского рукопашного боя.

В окружных состязаниях, которые продлятся до конца недели, принимают участие лучшие экипажи танков Т-72Б3 и мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-2 с Северного Кавказа, Закавказья, Крыма и Ростовской области.

Победители окружного этапа конкурсов выступят в всеармейских этапах которые пройдут в мае.

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