08.04.2020 (15:59)
В Волгограде специалистами Военно-строительного комплекса выполнено более половины работ по возведению многофункционального медицинского центра
В Волгограде выполнено более половины строительно-монтажных работ по возведению многофункционального медицинского центра.
За полмесяца подрядные организации Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации завершили бетонирование цоколя, установку металлокаркаса здания и приступили к монтажу сэндвич панелей.
В общей сложности смонтировано более 400 тонн металлоконструкций, включая арматурный каркас цоколя, установлено около 1 тыс. квадратных метров сэндвич панелей.
На строительной площадке в круглосуточном трехсменном режиме работают более 400 рабочих, в том числе около 180 ночью. Задействовано около 40 единиц техники, включая бетоновоз, бетононасос, автокраны, экскаваторы, манипуляторы самосвалы и др.
Завершение строительства, оснащение необходимым медицинским оборудованием и ввод в эксплуатацию объекта спланировано на 30 апреля 2020 года.
В настоящее время проработан штат медицинского персонала центра, специалисты проходят дополнительную профессиональную подготовку на базе Военно-медицинской академии МО РФ в Санкт-Петербурге.
С 20 марта специалисты Военно-строительного комплекса с участием инженерных и железнодорожных войск оперативно развернули работы на всех 16 площадках: в Западном военном округе в Одинцово на 100 койко-мест, Подольске (200), Нижнем Новгороде (60), Смоленске (60), Калининграде (100), городе Пушкин Ленинградской области (60), в Южном военном округе в Ростове-на-Дону (160), Севастополе (60), Волгограде (100), в Центральном военном округе в Новосибирске (160), Омске (100), Оренбурге (60) и в Восточном военном округе в Сосновом бору (Улан-Уде) – на 60 к/м, Уссурийске (60), Петропавловске-Камчатский (60), Анастасьевке (Хабаровский край) – на 200 к/м.
На объектах круглосуточно, в три смены трудятся более 7 тыс. человек, задействовано 800 единиц техники.
Одновременно организована централизованная поставка медицинского оборудования. Каждый центр будет укомплектован самой современной техникой, в том числе компьютерными томографами, аппаратами анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Уже сейчас формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
Специализированную медицинскую помощь в новых медцентрах в случае необходимости сможет получать также и гражданское население.