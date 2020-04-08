08.04.2020 (15:59)

В Волгограде специалистами Военно-строительного комплекса выполнено более половины работ по возведению многофункционального медицинского центра

В Волгограде выполнено более половины строительно-монтажных работ по возведению многофункционального медицинского центра.

За полмесяца подрядные организации Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации завершили бетонирование цоколя, установку металлокаркаса здания и приступили к монтажу сэндвич панелей.

В общей сложности смонтировано более 400 тонн металлоконструкций, включая арматурный каркас цоколя, установлено около 1 тыс. квадратных метров сэндвич панелей.

На строительной площадке в круглосуточном трехсменном режиме работают более 400 рабочих, в том числе около 180 ночью. Задействовано около 40 единиц техники, включая бетоновоз, бетононасос, автокраны, экскаваторы, манипуляторы самосвалы и др.

Завершение строительства, оснащение необходимым медицинским оборудованием и ввод в эксплуатацию объекта спланировано на 30 апреля 2020 года.

В настоящее время проработан штат медицинского персонала центра, специалисты проходят дополнительную профессиональную подготовку на базе Военно-медицинской академии МО РФ в Санкт-Петербурге.

С 20 марта специалисты Военно-строительного комплекса с участием инженерных и железнодорожных войск оперативно развернули работы на всех 16 площадках: в Западном военном округе в Одинцово на 100 койко-мест, Подольске (200), Нижнем Новгороде (60), Смоленске (60), Калининграде (100), городе Пушкин Ленинградской области (60), в Южном военном округе в Ростове-на-Дону (160), Севастополе (60), Волгограде (100), в Центральном военном округе в Новосибирске (160), Омске (100), Оренбурге (60) и в Восточном военном округе в Сосновом бору (Улан-Уде) – на 60 к/м, Уссурийске (60), Петропавловске-Камчатский (60), Анастасьевке (Хабаровский край) – на 200 к/м.

На объектах круглосуточно, в три смены трудятся более 7 тыс. человек, задействовано 800 единиц техники.

Одновременно организована централизованная поставка медицинского оборудования. Каждый центр будет укомплектован самой современной техникой, в том числе компьютерными томографами, аппаратами анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Уже сейчас формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Специализированную медицинскую помощь в новых медцентрах в случае необходимости сможет получать также и гражданское население.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице