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08.04.2020 (15:38)

Танк-памятник имени Героя Советского Союза Хусена Андрухаева отреставрирован специалистами артиллерийского соединения ЮВО в Адыгее

В Адыгее советский танк ИС-3, расположенный на территории артиллерийской бригады Южного военного округа (ЮВО) и носящий имя Героя Советского Союза, поэта и журналиста времен Великой Отечественной войны Хусена Борежевича Андрухаева, отреставрирован специалистами материально-технического обеспечения артиллерийского соединения.

В середине марта танк был снят с постамента на территории воинской части отреставрирован и доставлен на автомобильном трале в Ростовскую область, где будет задействован в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На танке полностью отремонтировано шасси для возможности буксирования, восстановлены до оригинального состояния все внешние элементы.

Справочно:

осенью 1941 года младший политрук Хусен Андрухаев заменил павшего командира роты и словами: «Слушай мою команду!» повел уцелевших бойцов роты в атаку. Противник окружал красноармейцев и Хусен Андрухаев один остался прикрывать вынужденный отход своих товарищей. Когда закончились все боеприпасы Хусен взял в руки противотанковые гранаты и подорвал себя и вражеских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года младшему политруку Хусену Борежевичу Андрухаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в братской могиле села Дьяково на Украине.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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