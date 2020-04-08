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08.04.2020 (15:11)

Танкисты и мостострелки 8-й армии ЮВО впервые экзаменуются по тактике в формате двустороннего учения

В Ростовской области на полигоне Кадамовский стартовало двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой ротных тактических групп 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

Командование впервые в формате учения оценит знания и навыки личного состава по тактической подготовке в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

Ротные тактические группы мотострелковых и танковых частей совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон и приступили к розыгрышу тактических действий групп друг против друга.

Применяя боевой опыт современных вооруженных конфликтов, командиры подразделений используют беспилотники для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению имеющимися в распоряжении огневыми средствами.

В тактическом учении задействованы комплексы с беспилотными летательными аппаратами, вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и минометные комплексы «Сани».

Справочно:

В соответствии с указанием командующего войсками ЮВО все контрольные стрельбы проводятся в ночное время. Контрольная проверка за зимний период обучения в соединениях и воинских частях ЮВО проводится под общим руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В период с 30 марта по 26 апреля будет проверено более 100 воинских частей. В целях соблюдения мер безопасности и исключения заноса инфекции в воинские коллективы контрольная проверка осуществляется комиссиями органов военного управления объединений и командования отдельных соединений ЮВО. Сбор данных о результатах проверки организован региональным центром управления военного округа через систему территориальных органов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Боевая подготовка , Южный военный округ
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