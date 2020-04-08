Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.04.2020 (15:03)

Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели специальную обработку воинских частей в Северной Осетии

Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели специальную обработку воинских частей в Северной Осетии в рамках учения.

Были продезинфицированы военная техника, дороги и местность, где располагаются воинские части 58-й армии ЮВО. Учение с батальоном специальной обработки полка РХБ защиты продлятся до конца недели.

Также мобильные посты РХБ защиты с применением машин химической разведки РХМ-6 в индивидуальных средствах защиты осуществили забор проб воздуха, воды и грунта для выявления условного заражения местности на маршрутах движения колонн.

Только после оценки уровня заражения боевая техника группировки приступает к совершению марша на полигоны для выполнения задач по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии завершили контрольную проверку за зимний период обучения проведением боевых стрельб
Общественная приемная Минобороны России в ЮВО перешла на дистанционный режим работы
С морскими пехотинцами Каспийской флотилии проведена тренировка по морской десантной подготовке
Корабельная ударная группа Каспийской флотилии готовится к выходу в море для проведения тактического учения

Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false