08.04.2020 (15:03)

Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели специальную обработку воинских частей в Северной Осетии

Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели специальную обработку воинских частей в Северной Осетии в рамках учения.

Были продезинфицированы военная техника, дороги и местность, где располагаются воинские части 58-й армии ЮВО. Учение с батальоном специальной обработки полка РХБ защиты продлятся до конца недели.

Также мобильные посты РХБ защиты с применением машин химической разведки РХМ-6 в индивидуальных средствах защиты осуществили забор проб воздуха, воды и грунта для выявления условного заражения местности на маршрутах движения колонн.

Только после оценки уровня заражения боевая техника группировки приступает к совершению марша на полигоны для выполнения задач по предназначению.

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