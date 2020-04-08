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08.04.2020 (14:52)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии завершили контрольную проверку за зимний период обучения проведением боевых стрельб

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии завершили контрольную проверку за зимний период обучения боевой стрельбой.

Мотострелки совместно с минометчиками и гранатометчиками отразили нападение превосходящих сил условного противника из штатного огнестрельного оружия АК-74М в горно-лесистой местности, в ночное и дневное время суток выполнили боевые стрельбы по движущимся и статичным мишеням из различного вооружения, в т.ч. из орудий БТР-82АМ, 120-мм минометов «Сани» и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

В учении было задействовано свыше 30 единиц военной техники, в т.ч. современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и командно-штабные машины на базе бронетранспортеров БТР-80.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Боевая подготовка , Южный военный округ
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