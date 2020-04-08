08.04.2020 (14:17)

С морскими пехотинцами Каспийской флотилии проведена тренировка по морской десантной подготовке

Десантно-штурмовые роты полка морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку по морской десантной подготовке на учебно-тренировочном комплексе Скорпион в Дагестане.

На специально оборудованных учебных местах военнослужащие отработали действия по погрузке (выгрузке) боевых машин на десантно-высадочные средства. Также экипажи бронетранспортёров в ходе высадки на берег с ходу провели тренировку по построению боевого порядка на необорудованном участке побережья.

Механики-водители выполняли задачи по подготовке боевых машин к преодолению водных преград, самовытаскиванию при просадке в песок, буксировке и совершенствовали практические навыки вождения техники на суше и на плаву.

Морская десантная подготовка заключается в отработке способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом, методов погрузки, выгрузки личного состава, боевой техники на десантные корабли и катера.

Следующим этапом подготовки подразделений морской пехоты станет совместное учение в составе корабельной десантной группы с выходом в Каспийское море.

В отработке учебных задач было задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.

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