08.04.2020 (14:08)

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии готовится к выходу в море для проведения тактического учения

Экипажи кораблей Каспийской флотилии после выполнения курсовой задачи по предназначению начали подготовку к выходу в море для проведения тактического учения в составе корабельной ударной группы (КУГ). В пункте постоянного базирования моряки проводят мероприятия по подготовке кораблей.

На учение будет привлечено около 20 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетный корабль «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг», малый артиллерийский корабль «Волгодонск», ракетный катер «Ступинец», артиллерийские катера, базовые и рейдовые тральщики, а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота.

В ходе начального этапа учения экипажи отработают действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу.

Следующим этапом станет выход всех привлеченных на учение кораблей и судов состава КУГ из пунктов базирования, переход в назначенные районы и организация всех видов охраны и обороны на незащищённом рейде.

На морских полигонах экипажам кораблей предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач по предназначению.

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