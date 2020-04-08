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08.04.2020 (14:05)

Танковые и мотострелковые подразделения российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя на контрольной проверке

Танковые и мотострелковые подразделения российской военной базы в Армении в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения отработали тактику ведения встречного боя ночью на полигоне Алагяз.

Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений в маневренной обороне продемонстрировали высокую мобильность при ведении различных тактических действий в ночных условиях современного общевойскового боя.

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обнаружили цели условного противника и передали координаты на командный пункт для выполнения задач огневого поражения.

В наступательном бою танкисты выполнили задачи в составе разведывательно-огневого комплекса, преодолели условно зараженный участок местности. Военнослужащие инженерного подразделения ротной тактической группы в обороне установили минное поле.

В контрольной проверке за зимний период обучения, которая проводится в период с 6 по 12 апреля. В Мероприятии ззадействовано более 100 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Боевая подготовка , Южный военный округ
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