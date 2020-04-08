Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.04.2020 (13:59)

На российской военной базе в Армении стартовал конкурс на звание лучшего специалиста-ремонтника

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении начался конкурс на звание лучшего специалиста-ремонтника подразделения материально-технического обеспечения.

Военнослужащие соревнуются в индивидуальной гонке, огневой подготовке, военно-спортивной и смешанной эстафетах. Специалисты  выполняют специальные работы и нормативы в составе экипажа, а также упражнения стрельб из штатного оружия на специально оборудованных участках войскового стрельбища.

Также военным ремонтникам предстоит преодолеть полосу препятствий, соревноваться в кроссе протяженностью 1 км, совершить марш до 2-3 км, установить мастерские РЭМ-КЛ, МТО-УБ1 и БРЭМ-1 в укрытие. Экипажи МТО-УБ1 будут преодолевать тактическую полосу, а экипажи БРЭМ-1 отработают эвакуацию техники с выполнением специальных заданий.

Завершится конкурс смешанной эстафетой. Командам предстоит  преодолеть маршрут протяженностью 3-4 километра, оборудованный препятствиями и рубежами (площадками) выполнения специальных заданий.

В конкурсе задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Авиационный полк ЮВО на Кубани пополнился новейшим штурмовиком Су-25СМ3
Связисты Черноморского флота провели учение по развёртыванию видеоконференцсвязи в полевых условиях
На полигонах Черноморского флота проходит огневая подготовка личного состава армейского корпуса
Новые «Терминаторы» поступили на вооружение армейской авиации ЮВО на Кубани

Метки:
МТО , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false