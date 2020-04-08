08.04.2020 (13:59)

На российской военной базе в Армении стартовал конкурс на звание лучшего специалиста-ремонтника

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении начался конкурс на звание лучшего специалиста-ремонтника подразделения материально-технического обеспечения.

Военнослужащие соревнуются в индивидуальной гонке, огневой подготовке, военно-спортивной и смешанной эстафетах. Специалисты выполняют специальные работы и нормативы в составе экипажа, а также упражнения стрельб из штатного оружия на специально оборудованных участках войскового стрельбища.

Также военным ремонтникам предстоит преодолеть полосу препятствий, соревноваться в кроссе протяженностью 1 км, совершить марш до 2-3 км, установить мастерские РЭМ-КЛ, МТО-УБ1 и БРЭМ-1 в укрытие. Экипажи МТО-УБ1 будут преодолевать тактическую полосу, а экипажи БРЭМ-1 отработают эвакуацию техники с выполнением специальных заданий.

Завершится конкурс смешанной эстафетой. Командам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 3-4 километра, оборудованный препятствиями и рубежами (площадками) выполнения специальных заданий.

В конкурсе задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице