08.04.2020 (13:00)

Российские специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию Военно-медицинской академии Вооруженных сил Сербии в Белграде



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию Военно-медицинской академии Вооруженных сил Сербии в Белграде

Российские специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели дезинфекцию и санитарную обработку в Военно-медицинской академии Вооруженных сил Сербии в Белграде. Это крупнейший медицинский научный и клинический центр на Балканском полуострове. Здесь проходят обучение курсанты и слушатели по различным медицинским специальностям.

В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией сербскими властями было принято решение перенаправлять в это медицинское учреждение больных, не зараженных Covid-19, поэтому провести дезинфекцию там было необходимо в первоочередном порядке.

Российские военные специалисты провели обработку специализированных помещений и больничных палат, а также парка автомобилей скорой медицинской помощи. Еще две бригады специалистов РХБ защиты провели дезинфекцию важнейших белградских клинических центров «Дедине» и «Звездара», где изолированы и проходят лечение пациенты с диагностированным заболеванием коронавирусной инфекцией.

По итогам дня обработано более 157 тыс. квадратных метров помещений и 31,3 тыс. квадратных метров прибольничной территории.

Российские врачебно-сестринские бригады продолжили принимать пациентов в медицинских учреждения Белграда, Валево, Крагуевац, Чачак и Чуприя. По итогам первых дней осмотрено и продиагностировано около 100 пациентов. Среди ведущих прием медицинских работников -— профессорско-преподавательский состав санкт-петербургской Военно-медицинской академии, поэтому приобретенный в Сербии опыт борьбы с коронавируссной инфекцией будет использован для обучения военных медиков в России.

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