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08.04.2020 (13:06)

Авиационный полк ЮВО на Кубани пополнился новейшим штурмовиком Су-25СМ3

Штурмовая авиация Южного военного округа (ЮВО) пополнилась новейшим модернизированным самолетом Су-25СМ3. Совершив перелет с завода-изготовителя на аэродром постоянного базирования в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Краснодарском крае, самолет преодолел более 800 км.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Все что требуется боевому летчику – точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов самолетов к эксплуатации в заданных режимах.

Это уже пятая поставка самолетов данного типа в авиационные части ЮВО. Таким образом, общее число модернизированных «Грачей» превысило два десятка единиц.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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