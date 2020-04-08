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08.04.2020 (13:00)

Связисты общевойсковой армии ЗВО развернули каналы управления войсками в ходе контрольной проверки в Воронежской области

Военнослужащие соединения управления общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) развернули каналы различных видов связи с войсками в рамках контрольной проверки войск на полигоне Погоново в Воронежской области.

Связисты развернули каналы управления войсками по линиям спутниковой связи, широкополосного доступа, закрытой и открытой видеоконференцсвязи на базе станций связи пятого поколения.

Военнослужащие совершили марш на полигон с преодолением препятствий, отразили нападение диверсионно-разведывательных групп, а также выполнили нормативы по применению средств индивидуальной защиты при использовании условным противником оружия массового поражения.

Особое внимание было уделено проверке подразделений космических станций и новейшего комплекса «Редут-2УС», которые позволяют интегрировать общевойсковые подразделения в единую автоматизированную систему управления войсками округа.

Всего в контрольных занятиях было задействовано более 100 единиц специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска связи , Западный военный округ
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