08.04.2020 (12:52)

Военнослужащие ЗВО для восстановления моста через реку Унжа в Костромской области применят сваебойно-монтажный паром

Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) в ходе работ по восстановлению автомобильного моста через реку Унжа в Костромской области применят сваебойно-монтажный паром.

В настоящее время паром с подъёмным краном, сваебойным оборудованием и установками для погружения свай спущен на воду, расчёт приступил к замене одной из опор, обрушенной в результате сильного ледохода. Ранее военнослужащие с участием водолазов провели обследование рухнувшей опоры.

В результате обрушения опоры более 2,5 тыс. жителей Макарьевского района остаются без дорожного сообщения. Мост был возведён военнослужащими ЗВО в августе 2016 года, его длина — 224 метра, ширина — 4,5. Конструкция на стальных опорах выдерживает нагрузку до 40 тонн.

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