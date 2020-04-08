08.04.2020 (12:00)

Военные моряки из Санкт-Петербурга смогут совершить виртуальный тур по дому-музею Юлиана Семёнова с помощью Президентской библиотеки

Военные моряки и учащиеся военно-морских учебных заведений благодаря виртуальному туру, представленному на ресурсах Президентской библиотеки, получили возможность удалённо посетить дом-музей автора романов о знаменитом разведчике Штирлице, сценариста популярных советских кинокартин, журналиста и общественного деятеля Юлиана Семёнова

Дом-музей Юлиана Семёнова, расположенный в посёлке Олива (Верхняя Мухалатка) в Крыму, был открыт в 2000 году. Здесь писатель жил и работал до 1989 года, создал такие произведения, как «Приказано выжить», «Экспансия», «Отчаяние», «Версии», «Репортёр» и многие другие, а также проводил организационную работу по созданию первой в СССР негосударственной газеты «Совершенно секретно» (1989 г.).

В Доме-музее сохранена прижизненная обстановка рабочего кабинета и библиотеки Юлиана Семёнова, которая красноречиво рассказывает о его жизни и деятельности. В экспозиции представлены рукописи, документы, фотографии, переписка писателя с советскими и зарубежными коллегами (Грэмом Грином, Жоржем Сименоном, Эрнестом Хемингуэем), кинематографистами (Никитой Михалковым, Андреем Тарковским, Вячеславом Тихоновым), деятелями культуры русского зарубежья (Сержем Лифарём, Марком Шагалом, Фёдором Шаляпиным).

Благодаря виртуальному туру можно увидеть оригинальные работы художников Ильи Глазунова и Михаила Шемякина, исследовать документы, связанные с розыском и возвращением художественных ценностей, которые были похищены немецкими войсками в период Великой Отечественной войны, а также изучить материалы, касающиеся съёмок художественных фильмов «17 мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить…», «Противостояние», «Петровка, 38».

На портале Президентской библиотеки военные моряки могут посетить не только Дом-музей Юлиана Семёнова, но и побывать на легендарном крейсере «Аврора», в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, музее «Кобона: Дорога жизни», музее «А музы не молчали…».

Военные моряки в пунктах дислокации флотов на странице Президентской библиотеки могут совершать экскурсию по историческому зданию Синода, где в наши дни располагается современный многофункциональный культурно-просветительский и научно-образовательный центр, посетить зал Конституции с постоянной экспозицией, посвящённой главному документу Российской Федерации.

Для удалённого посещения сегодня также доступны более десяти временных экспозиций, в разное время действовавших в Президентской библиотеке. На портале учреждения представлены виртуальные туры по выставкам «Конструктор и автомат: путь великого мастера. К 100-летию М.Т. Калашникова», «Памятники книжной культуры: от бумаги к цифре», «Путешествие из Петрограда в Москву. 1918: к 100-летию переезда советского правительства и переноса столицы в Москву», «Фашизм в карикатурах Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй мировой войны», «„Спасающий меч революции“: Чекист в жизни, кино и литературе», «Хранить веру православную: история церковных музеев. К 1030-летию Крещения Руси» и другим.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице