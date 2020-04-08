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08.04.2020 (12:30)

В Воронежской области прошли боевые стрельбы танковых и мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЗВО

На полигоне Погоново в Воронежской области в рамках контрольной проверки за зимний период обучения прошли боевые стрельбы танковых и мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

В ходе стрельб танковые экипажи выполнили поражение целей в дневное и ночное время, фланговую стрельбу и комплексное упражнение стрельб с применением вооружения танков Т-72Б3.

Наводчики-операторы боевых машин пехоты БМП-2 отработали поражение целей с применением 30-мм пушек. Мотострелковые отделения вели стрельбу по движущимся мишеням с применением гранатометов РПГ-7, АГС-17, пулемётов и автоматов.

В контрольной проверке на полигоне Погоново задействоано более 300 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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