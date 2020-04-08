08.04.2020 (12:06)

Связисты Черноморского флота провели учение по развёртыванию видеоконференцсвязи в полевых условиях

С подразделениями связи из состава армейского корпуса Черноморского флота проведено специальное учение по развёртыванию и установке видеоконференцсвязи в полевых условиях на полигоне боевой подготовки в Крыму.

В ходе учения военнослужащие совершили марш на полигон и отработали нормативы по развёртыванию и свёртыванию передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных трасс и организацией беспроводных линий связи с передачей видеоизображения.

Основной задачей мероприятия являлась отработка организации и обеспечение устойчивых каналов видеосвязи руководства учения и командиров подразделений с командованием и штабом флота из любого назначенного района.

Также связисты провели тестовую видеоконференцию с одним из боевых кораблей Черноморского флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице