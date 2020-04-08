08.04.2020 (11:54)
На полигонах Черноморского флота проходит огневая подготовка личного состава армейского корпуса
Подразделения береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота приступили к выполнению плановых учебно-боевых стрельб из штатного оружия.
Стрельбы проходят на полигонах Опук, Ангарский и Казачий, расположенных на территории Крымского полуострова.
Личный состав подразделений береговой обороны выполняет упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А.
Одним из этапов мероприятия боевой подготовки стало проведение ночных стрельб экипажами танков Т-72Б3.
Военнослужащие из состава подразделений морской пехоты выполняют практические упражнения стрельб из автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.
В ходе выполнения учебно-боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней как неподвижных, так и движущихся на различных расстояниях от 100 метров до 1 километра.
Стрельбы проходят в рамках огневой подготовки подразделений береговых войск Черноморского флота. Всего в мероприятии задействовано более 40 единиц военной техники.