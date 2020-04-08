08.04.2020 (11:54)

На полигонах Черноморского флота проходит огневая подготовка личного состава армейского корпуса

Подразделения береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота приступили к выполнению плановых учебно-боевых стрельб из штатного оружия.

Стрельбы проходят на полигонах Опук, Ангарский и Казачий, расположенных на территории Крымского полуострова.

Личный состав подразделений береговой обороны выполняет упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А.

Одним из этапов мероприятия боевой подготовки стало проведение ночных стрельб экипажами танков Т-72Б3.

Военнослужащие из состава подразделений морской пехоты выполняют практические упражнения стрельб из автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.

В ходе выполнения учебно-боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней как неподвижных, так и движущихся на различных расстояниях от 100 метров до 1 километра.

Стрельбы проходят в рамках огневой подготовки подразделений береговых войск Черноморского флота. Всего в мероприятии задействовано более 40 единиц военной техники.

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