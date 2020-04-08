08.04.2020 (11:42)

Летчики оперативно-тактической авиации ЗВО приступили к сдаче контрольных упражнений в четырех регионах России

Летчики истребителей Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31БМ и бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) в рамках контрольной проверки за зимний период обучения выполнят контрольные упражнения на четырех аэродромах в Воронежской, Курской, Московской и Ленинградской областях.

Основной задачей контрольных упражнений является проверка умений и навыков летного состава в пилотировании техники в сложных погодных условиях и при плохой видимости, а также при выводе самолета из усложненного положения в условных нештатных ситуациях.

Также особое внимание будет уделено отработке навыков посадки на «зараженные» аэродромы, экипировки летного состава в средства индивидуальной защиты при выходе из самолетов.

В мероприятиях задействовано более 50 самолетов, свыше 100 единиц наземной техники, привлечены специалисты летного и инженерно-технического состава, наземных служб.

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