08.04.2020 (11:36)

Военнослужащие ВВО приступили к мониторингу пожароопасной обстановки на Дальнем Востоке с применением беспилотных летательных аппаратов

В соответствии с указаниями командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенанта Геннадия Жидко в целях эффективного мониторинга пожарной обстановки на территории военного округа будут задействованы комплексы беспилотной авиации «Орлан-10».

Мониторинг будет проводиться в наиболее пожароопасных районах Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Сахалинской области, а также Республике Саха (Якутия).

Комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» будут проводить мониторинг на высоте до 2 тыс. метров в радиусе 120 километров не мене 10 часов в день.

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