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08.04.2020 (11:30)

В Амурское объединение ВВО поступила партия современных санитарных автомобилей

В соединение связи Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Амурской области, поступила партия современных санитарных автомобилей УССА-1845. Машины выполнены на базе обновленного автомобиля повышенной проходимости УАЗ-396218 и оснащены современным комплектом медицинского оборудования для экстренного оказания помощи тяжелобольным.

Новый санитарный автомобиль позволяет доставлять тяжело больных и раненых военнослужащих в стационарные лечебные учреждения с одновременным оказанием экстренной помощи. Для осуществления реанимационных действий в автомобиль установлены приборы для оказания экстренной медицинской помощи больным при транспортировке. В машине имеется электрокардиограф, кислородный ингалятор с автоматическим измерителем, дефибриллятор и другие приборы экстренной помощи.

Автомобиль оснащен усовершенствованной ходовой частью, повышающей плавность хода и комфорт при перевозке пациентов. При этом на автомобиле сохранены характеристики повышенной проходимости.

Новые машины заменят парк устаревшей санитарной техники и повысят качество и оперативность оказания медицинской помощи в случае необходимости.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Медицина , Восточный военный округ
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