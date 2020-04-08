08.04.2020 (11:26)

В весенний призыв на Дальнем Востоке запланировано призвать около 9 тысяч граждан с соблюдением повышенных мер сохранения здоровья новобранцев

Около 9 тыс. граждан регионов Дальнего Востока запланировано призвать военными комиссариатами Восточного военного округа в рамках начавшегося весеннего призыва. Первая отправка новобранцев в войска состоится не раньше 20 мая. Большинство призывников будут проходить военную службу на территории Восточного военного округа.

Традиционно на сборном пункте молодое пополнение обеспечат установленной формой одежды согласно виду и роду войск, принадлежностями гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на путь следование к месту службы. Кроме того, призывникам выдадут специальную пластиковую карту, на которой в электронном виде хранятся биометрические и другие данные о человеке. Карта является дополнением к военному билету.

В настоящее время для исключения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы.

Для исключения личного посещения граждан призывного возраста и их родственниками военных комиссариатов уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону.

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