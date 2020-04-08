08.04.2020 (07:00)

Большой десантный корабль ТОФ «Николай Вилков» отработал задачу по погрузке и высадке морского десанта на необорудованное побережье

Большой десантный корабль Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота «Николай Вилков» на морском десантном полигоне в районе мыса Клерка совместно с подразделениями морской пехоты ТОФ отработал организацию погрузки морского десанта с необорудованного побережья. В ходе тактико-специального занятия экипаж корабля произвел погрузку более 20 единиц боевой техники и более 200 человек личного состава методом «на упор».

После перехода морем БДК осуществил подход к берегу в районе бухты Десантная, где также методом «на упор» высадил десант на необорудованное побережье. Военные моряки и морские пехотинцы в ходе тактико-специального занятия отработали организацию связи с пунктом погрузки (выгрузки), подход к берегу, практические действия по размещению техники в твиндеках и очередность её вывода на побережье после транспортировки в установленные для этого нормативы.

Морскими пехотинцами и экипажами БДК также решались задачи по противовоздушной обороне пункта погрузки (выгрузки) с привлечением расчётов корабельных артиллерийских установок и операторов переносных зенитно-ракетных комплексов.

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