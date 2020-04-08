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08.04.2020 (06:00)

Базовый тральщик и противодиверсионный катер ТОФ выполнили боевые упражнения в заливе Петра Великого

В акватории залива Петра Великого экипажи противодиверсионного катера серии "Грачонок" и базового тральщика БТ-232 Тихоокеанского флота районе одного из пунктов базирования флота выполнили серию боевых упражнений.

В полигоне боевой подготовки моряки провели комплекс артиллерийских стрельб. Тральщик огнем артиллерии поразил морскую и имитированную воздушную цели. Также тральщик отработал действия против минных заграждений условного противника. В ходе учения корабль выполнил поиск и уничтожение морских донных мин с использованием контактных и неконтактных тралов.

В свою очередь экипаж противодиверсионного катера после успешной стрельбы по воздушной цели, огнём из крупнокалиберного пулемёта уничтожил макет морской плавающей мины.

Экипаж катера осуществил поиск боевых пловцов условного противника, в рамках которого отрабатывался контроль за водной поверхностью и подводной средой с помощью современного радиоэлектронного оборудования.

После обнаружения условных диверсантов было выполнено практическое гранатометание с применением стационарного малогабаритного дистанционно-управляемого противодиверсионного гранатометного комплекса и ручных противодиверсионных гранатомётов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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