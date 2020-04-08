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08.04.2020 (07:35)

С танкистами соединения ВВО в Бурятии проводятся контрольные занятия на новых танках Т-72Б3 в рамках итоговой проверки

Экипажи новейших танков Т-72Б3 танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, в рамках итоговой проверки за летний период обучения выполнили упражнение контрольных стрельб и по вождению боевых машин на полигоне Бурдуны.

Танкисты вели огонь из вооружения Т-72Б3 штатным снарядом, в том числе фланговый, и продемонстрировали мастерство в преодолении различных препятствий, таких как змейка, колейный мост, эскарп и косогор.

Кроме того, военнослужащие соединения ВВО сдали зачеты по медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите, знанию воинских уставов, а также выполнили упражнение контрольных стрельб из стрелкового оружия.

В контрольных занятиях принимали участие было задействовано около 70 танков Т-72Б3.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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