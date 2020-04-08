08.04.2020 (07:30)

В Амурской области РСЗО «Град» применили в связке с новейшими средствами разведки КРУС «Стрелец» и БПЛА «Орлан-10»

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелковых соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском крае, Еврейской автономии и Амурской области, впервые отработали точечное и площадное поражение целей по координатам беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» в связке с разведывательным комплексом КРУС «Стрелец».

По замыслу учения, группа разведки в связке с беспилотной авиацией выявила скопление крупных сил и командные пункты условного противника. Новейшие средства разведки обеспечили расчетам РСЗО мгновенные точные координаты, что позволило нанести удары по целям на удалении от 15 до 25 километров. Обрушенный на «противника» шквал огня гарантированно остановил натиск и сорвал его наступление.

После нанесение ударов расчеты выполнили противоогневой манёвр, максимально быстро сменив позиции.

Маневры проведены в Приамурье на полигоне Трехречье в ходе полевого выхода артиллерийских подразделений общевойскового объединения ВВО. К ним привлечено около 400 единиц различного вооружения и техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице