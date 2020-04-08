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08.04.2020 (06:30)

Специалисты аэрозольного противодействия сделали невидимыми маневры войск в ходе учения в Амурской области

Военнослужащие подразделений аэрозольного противодействия воинской части РХБЗ Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, провели комплексное учение по маскировки маневров войск от современных разведывательных средств условного противника.

В ходе учения специалисты применили недавно поступившие на вооружение термодымовые машины ТДА-2К, создав аэрозольное облако, протяженностью около двух километров перед фронтом условного противника. Таким образом, специалистам удалось скрыть от приборов наблюдения «противника» проведение маневра мотострелковыми подразделениями, что позволило без потерь выполнить поставленную задачу.

Тактика маскировки маневров войск позволила достичь значительный тактический успех и победу над условным противником.

Маневры проведены в рамках серии двусторонних тактических учений. В них задействовано более 500 единиц вооружения и военной техники. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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