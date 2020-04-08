08.04.2020 (05:30)

Пожарная команда ВВО оказала помощь в тушении пожара жилого дома в Бурятии

Пожарная команда Восточного военного округа в военном городке Сосновый Бор Республики Бурятия оказали помощь МЧС в тушении пожара жилого дома в поселке Нижние Тальцы.

Пожарные расчеты экипировались и выехали по тревоге в населенный пункт для оказания помощи.

С возгоранием деревянного строения боролись два пожарных расчета и две единицы техники. Осложняло тушение пожара резкий порывистый ветер, который достигал до 20 м/с, возникала опасность перемещение огня на соседние дома.

Благодаря слаженным действиям расчетов пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Стоит отметить, что пожарные команды военных гарнизонов созданы для борьбы с возможными пожарами на территориях соединений, воинских частей, арсеналов, складов с ГСМ, полигонов. В случае необходимости и территориальной доступности, пожарные команды выезжают для оказания помощи местному населению в тушении возникших пожаров.

С середины марта в Республике Бурятия начался пожароопасный сезон, штатные и нештатные команды ВВО приведены в повышенный режим готовности. Еженедельно с расчетами проводятся практические тренировки с отработкой различных эпизодов и классификацией условного возгорания объектов.

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