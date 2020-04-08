08.04.2020 (04:30)
Специальное учение с участием военных инженеров ВВО стартовало в Приморье
В Приморском крае в рамках контрольной проверки стартовало тактико-специальное учение (ТСУ) с военнослужащими инженерных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа.
К проверочным мероприятиям привлекается специалисты инженерных войск соединений и воинских частей округа, дислоцированных в Приморском регионе, а также порядка 100 единиц специальной гусеничной и колесной техники.
В ходе учения экипажи тяжелых инженерных машин преодолевают трассу с бродами и мостом, инженерно-разведывательные дозоры прокладывают проходы в противопехотных и противотанковых минных полях для организации движения колонн через заминированные участки местности.
Расчеты тяжелого механизированного моста ТММ-3 на базе автомобиля повышенной проходимости КрАЗ показываю навыки в оперативном развертывании мостового перехода для прохода колонн специальной техники. Инженерные машины разграждения ИМР-3м применяют для расчистки завалов на путях движения войск.
По завершении учения каждому расчету и экипажу будет выставлена итоговая оценка. Контрольная проверка в инженерных частях общевойскового объединения ВВО в Приморье продлится до середины апреля.