08.04.2020 (04:30)

Специальное учение с участием военных инженеров ВВО стартовало в Приморье

В Приморском крае в рамках контрольной проверки стартовало тактико-специальное учение (ТСУ) с военнослужащими инженерных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа.

К проверочным мероприятиям привлекается специалисты инженерных войск соединений и воинских частей округа, дислоцированных в Приморском регионе, а также порядка 100 единиц специальной гусеничной и колесной техники.

В ходе учения экипажи тяжелых инженерных машин преодолевают трассу с бродами и мостом, инженерно-разведывательные дозоры прокладывают проходы в противопехотных и противотанковых минных полях для организации движения колонн через заминированные участки местности.

Расчеты тяжелого механизированного моста ТММ-3 на базе автомобиля повышенной проходимости КрАЗ показываю навыки в оперативном развертывании мостового перехода для прохода колонн специальной техники. Инженерные машины разграждения ИМР-3м применяют для расчистки завалов на путях движения войск.

По завершении учения каждому расчету и экипажу будет выставлена итоговая оценка. Контрольная проверка в инженерных частях общевойскового объединения ВВО в Приморье продлится до середины апреля.

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