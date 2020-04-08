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08.04.2020 (05:00)

Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к приёму и лечению больных в полевом госпитале Бергамо

Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале г. Бергамо.  В госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медицинских сестёр.

Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

Кроме того российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Кальчо, Чвидате-аль-Пиано, Колоне-аль-Серио.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дизенфекция пансионатов для пожилых людей в более 33 населенных пунктах Ломбардии. Обработано более 37 зданий и сооружений, более 220 тыс. квадратных метров внутренних помещений, более 20 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность , COVID-19
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